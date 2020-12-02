247 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В Томске за последние сутки еще 247 человек "победили" коронавирус. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 247 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 13 916, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

— Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 90-ти человек, у 94-х признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония, — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 30,0 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 45 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,99.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 205 новых случаев заболевания. Всего за весь период пандемии в Томской области зафиксировано18 846 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 13 916, умер 171 человек.