Коронавирус в Томске: +205 новых случаев заражения

В Томской области за последние сутки обнаружено 205 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 2 декабря, в Томской области выявлено +205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 18 846 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено +25 345 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 5 108 (20,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались 589 пациентов, +26 882 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 347 401 человек, 41 053 скончались, 1 830 349 человек выздоровели.