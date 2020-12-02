Более 500 жителей Томской области больных COVID-19 получили бесплатные лекарства дома

В Томской области уже более 500 томичей болеющих новой коронавирусной инфекцией и лечащихся на дому, получили свои лекарства. Фото: Из открытых источников

В Томской области уже более 500 жителей больных COVID-19, лечащихся дома, получили бесплатные лекарства с доставкой. В Томскую область уже поставлено более 60 тысяч упаковок лекарственных препаратов, закупка препаратов продолжается, - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что бесплатные лекарственные препараты назначаются пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 с признаками заболевания, а также пациентам с подозрением на пневмонию, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому под наблюдением врача. Также бесплатные препараты предназначены пациентам, выписанным из стационара на долечивание.

«На прошлой неделе мы начали тестировать процесс передачи лекарств с рядом поликлиник Томска. С этой недели все медицинские организации области работают по разработанной логистике», – прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Наталия Метелева.

Лекарственные препараты врачи назначают согласно рекомендациям Минздрава России, в зависимости от степени тяжести заболевания. После осмотра пациента врачом назначенная схема лекарственных препаратов вносится в электронный реестр, по которому сотрудники областного аптечного склада собирают пакеты для передачи лекарств на дом волонтерами.

Ранее сообщалось, что на закупку лекарств из федерального бюджета Томской области выделено 40,6 млн рублей.