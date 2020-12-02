В Томске починили фонари на улицах Транспортной и Смирнова

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В Томске жалобам жителей в социальных сетях специалисты городского департамента дорожной деятельности и ресурсоснабжающей компании восстановили работу почти 30 светильников на улицах Транспортной, Старо-Деповской и Смирнова в районе транспортного кольца на пр. Мира, - сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что в настоящее время уличное освещение включается на указанных улицах одновременно с другими магистралями, в настоящее время его работа начинается с 17 часов и завершается в 9-10 часов, в зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось, что накануне бригады компании «Горсети» устранили повреждение на кабельной линии в районе, ограниченном пр. Фрунзе, улицами Льва Толстого, Сибирской, Степана Разина, восстановив электроснабжение жилых домов. Сегодня бригады продолжают работать по ул. Пушкина, 48/8.