В Томске дети-сироты могут получить жилье по итогам электронного аукциона

В Томске дети-сироты могут получить квартиру посредством электронного аукциона. Фото: из открытых источников

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В Томске администрация проводит электронные аукционы на приобретение жилья для детей-сирот, оставшимся без попечения родителей. Жилье предоставляется на территории муниципалитета, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Уточняются требования к жилым помещениям: однокомнатная квартира должна быть общей площадью не менее 33 кв.м с жилой площадью не менее 14 м.кв, с кухней площадью не менее 5 кв.м.

Дом должен быть введен в эксплуатацию не ранее 2000 года. Квартира не может быть перепланирована и переустроена. Дом, в котором располагается жилье, не должен быть признанным аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Информация о закупках можно посмотреть на официальных сайтах: www.zakupki.gov.ru и www.rts-tender.ru