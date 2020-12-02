В Каргасокском районе Томской области пожар унес жизни двух человек

Возгорание произошло на улице Южной Фото: из личного архива

Накануне в селе Павлово Каргасокского района произошел пожар в металлическом вагончике. В результате возгорания погибли двое, сообщает ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 1 декабря в 13:29. Через восемь минут к месту происшествия подъехало первое подразделение.

«В 20 метрах от жилого дома загорелся металлический балок на полозьях. Обгорели стены внутри балка. Общая площадь пожара 12 квадратных метров. Пожарными на полу балка было обнаружено два обгоревших тела», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание ликвидировано в 13:47. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.