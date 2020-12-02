Томским семьям на заметку: в России стартовала программа льготной ипотеки на ИЖС

Ипотека на строительство жилых домов предназначена для молодых семей с детьми. Фото: из открытых источников

С 1 декабря 2020 года в России официально заработала пилотная программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми, сообщает портал ДОМ.РФ.

Кредит на строительство жилого дома можно оформить в Банке ДОМ.РФ по ставке от 6,1%. Льготная ипотека на ИЖС доступна для заемщиков до 36 лет, имеющих хотя бы одного ребенка в возрасте до 19 лет. Программа действует до 30 июня 2021 года.

По ее условиям ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой; дополнительного залога не требуется. Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для других субъектов РФ. Минимальный первоначальный взнос – 20%; срок кредитования – до 20 лет.

Минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно (с помощью выписки из Пенсионного фонда), а также для зарплатных клиентов банка. В сообщении уточняется, что постройка дома возможна не только на землях населенных пунктов, но и на земельных участках сельхозназначения. Подать заявку на ипотеку для ИЖС можно в режиме онлайн.