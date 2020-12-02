Более 120 многоэтажек в Томске остались сегодня без воды

Воду в дома Советского и Кировского районов подадут не ранее 14 часов среды. Фото: из открытых источников

- В среду, 2 декабря, специалисты «Томскводоканала» вынуждены были ограничить холодное водоснабжение в 123 многоквартирных домах, частном секторе и соцобъектах, расположенных на территории Кировского и Советского районов областного центра. Отключение введено на улицах, прилегающих к ул. М. Горького и Сибирской, - сообщила пресс-служба организации.

Представители «Томскводоканала» уточнили, что в Советском районе Томска зафиксировано подтопление жилого дома на ул. М. Горького, 60. Специалисты предприятия оперативно приступили к устранению аварии. Работы начались в 00:00 2 декабря и продолжались всю ночь. На водоводе нижней зоны диаметром 700 мм обнаружено серьезное повреждение.

- На текущий момент произведено опорожнение водопровода, ведется устранение аварийной ситуации. Но характер повреждения пока неизвестен. Ориентировочное время возобновления подачи водоснабжения – 14:00, - добавили в оперативной службе «Томскводоканала». – В некоторые дома вода поступает на пониженных параметрах. Это значит, что водоснабжение есть на нижних этажах жилых строений, на верхних оно отсутствует. Для населения и соцобъектов организован подвоз воды. По заявкам составляется график с приоритетом обеспечения водой объектов социальной важности. Оставить заявку, а также узнать, где в данный момент находится техника для подвоза воды, можно по телефону центральной диспетчерской: 8 (3822) 90-50-90.