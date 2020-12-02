Жителей Томской области, инфицированных COVID-19, медики могут проконсультировать онлайн

Получить консультацию врача в Томской области со вчерашнего дня можно онлайн. Фото: из открытых источников

С 1 декабря в постоянном режиме в Томской области работает онлайн-сервис ковидтомск.рф (covidtomsk.ru), где можно сообщить о состоянии своего здоровья и получить оперативную обратную связь, передал Telegram-канал регионального оперштаба.

- Сервис, разработанный томской компанией "Рубиус", позволяет получить консультацию врача, если у вас есть признаки заболевания ОРВИ или установлен диагноз Соvid-19, а также передать данные в Роспотребнадзор, если вы контактировали с заболевшим коронавирусом, - уточняется в сообщении. - Для дальнейшей обратной связи необходимо заполнить анкету на сайте сервиса.

Напомним, накануне губернатор Томской области, руководитель областного оперштаба Сергей Жвачкин принял участие в онлайн-совещании, которое провела вице-премьер российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Участники видеоконференции - члены правительства и главы российских регионов - обсуждали, как в субъектах РФ исполняются поручения Владимира Путина о дополнительных мерах в борьбе с эпидемией COVID-19.

В своем выступлении глава нашего региона коснулся проблемы сокращения времени дозвона в медучреждения, которая актуальна для большинства краев и областей страны. Он, в частности, проинформировал Голикову об увеличении числа горячих линий и операторов, о действующем с 20 октября центре удаленного мониторинга, а также об открытии онлайн-сервиса данного центра.

- Томская область - IT-регион, и наша компания «Рубиус» разработала сервис, который позволяет, никуда не обращаясь, заполнить онлайн-анкету о состоянии своего здоровья и оперативно получить обратную связь, - отметил Сергей Жвачкин. - С 1 декабря сервис работает в постоянном режиме.