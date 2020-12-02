«Жилье и городская среда - 2020» в Томске: сколько город потратит средств на расселение аварийных домов

Почти сотня томских семей встретит 2021 год в новых квартирах. Фото: из открытых источников

В декабре будут объявлены аукционы по закупке квартир для расселения аварийного жилья по этапу 2020 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты мэрии отметили, что для выполнения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», в уходящем году планируется расселить, в общей сложности, 234 квартиры из аварийного фонда площадью 8,3 тыс. кв. м, в которых проживают 554 человека. На эти цели предусмотрено 570,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 344, 7 млн руб., из областного – 133,9 млн руб., из средств местного бюджета – 92,2 млн руб.

В муниципалитете уточнили, что с начала года для расселения аварийных домов было приобретено 98 квартир на первичном рынке для предоставления гражданам по договорам социального найма, а также собственникам 116 квартир выплачено денежное возмещение.