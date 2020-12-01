Томские ученые разработали гидрогель для удержания влаги и удобрений в почве

Новый гидрогель не токсичен при разложении в почве. Фото: из открытых источников

Уточняется, что гидрогели используют в сельском и лесном хозяйстве для удержания влаги в почве, а ее содержание напрямую влияет на всхожесть семян. Также в них вводят удобрения, а за счет того, что гель не дает удобрениям быстро испаряться, их можно вносить в меньшем объеме.

«Мы в качестве исходных компонентов использовали белок молочной сыворотки и альгиновую кислоту. Это доступные и натуральные компоненты, они абсолютно нетоксичные. В этом главное преимущество нашего гидрогеля», — говорит Антонио Ди Мартино, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ.

Также по словам Антонио Ди Мартино, благодаря гидрогелям растения можно реже поливать и использовать меньше удобрений. Это снижает вредное воздействие удобрений на почву и повышает рациональное потребление пресной воды. Большинство доступных на рынке гидрогелей не являются полностью биоразлагаемыми, поэтому сами по себе считаются потенциальными загрязнителями почвы. Сами компоненты нетоксичные, но коммерческие разработки содержат остаточные количества токсичных веществ.