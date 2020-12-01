В Томске откроется 27 ледовых катков в декабре

По традиции, самым большим будет каток на озере Мавлюкеевском на на пер. Буяновский, 3а. Фото: из открытых источников

К 10 декабря в Томске все томские ледовые катки будут открыты для посещения. Сейчас идут работы по заливке. Прокат спортивного инвентаря будет организован с учетом санитарных требований, – сообщается на официальном сайте мэрии Томска.

По традиции, самым большим будет ледовый каток на озере Мавлюкеевском, который находится на перекрестке Буяновский, 3а. Его площадь составит около 9 тысяч квадратных метров. Самым живописным станет ледовая арена «под звездным небом» в переулке Томском. Другие большие ледовые площадки будут открыты для катания на Белом озере и в Сквере студенческих отрядов.

Согласно сообщению, на сегодня на коньках уже можно покататься на стадионе «Буревестник» по улице 19-ой гв. дивизии, 20/1, на хоккейной коробке спортшкол №3 улица К.Маркса, 50, на катке лицея №7 по улице Интернационалистов, 12, на стадионе «Кедр» на улице Высоцкого, 7, и в Академгородке. Также в Томске начали работу 8 лыжных баз с общей протяженностью трасс 44 км. На 5 лыжных трассах работает освящение в утренние и вечерние часы.

По словам заместителя мэра по социальной политике Константина Чубенко, ледовые катки и лыжные базы будут максимально безопасными для посетителей: «Мы требуем от сотрудников строжайшего соблюдения санитарного режима в пунктах проката и дезинфекции всего оборудования», - добавляет Константин Чубенко.