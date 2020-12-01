Не тот кадастр: губернатор отказался утверждать результаты госоценки земли в Томской области

В первую очередь, рост стоимости земли ударит по мичуринцам и жителям частного сектора. Фото: из открытых источников

Губернатор Сергей Жвачкин решил не утверждать результаты кадастровой оценки земельных участков, которая была выполнена в Томской области. Напомним, с такой инициативой выступило региональное отделение партии «Единая Россия».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, государственная кадастровая оценка в 2020 году охватила более 430 тыс. земельных участков, включая земли населенных пунктов, сельхозназначения, особо охраняемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и других отраслей.

По итогам суммарная кадастровая стоимость этих категорий земельных участков выросла на 43 млрд руб. (или на 8,5%); удельный показатель кадастровой стоимости в расчете на 1 кв. метр увеличился на 16,5%. Результаты оценки земельных участков по разным видам использования оказались неравномерными, так, по садоводческим и дачным участкам кадастровая стоимость выросла на 72% (плюс 7,4 млрд руб.), по участкам под малоэтажным жильем – на 68% (плюс 43,6 млрд руб.).

– Я поддержал предложение единороссов и не стал утверждать результаты кадастровой стоимости земли, потому что рост стоимости участков означает увеличение налоговых платежей для жителей и бизнеса, – прокомментировал свое решение глава региона. – В первую очередь, это ударит по мичуринцам, по жителям частного сектора. В нынешних экономических условиях, когда многие люди потеряли доход, это недопустимо.