Из Томска в Улан-Удэ впервые появится прямой авиарейс

Для нового авиарейса Томская область и Республика Бурятия выделили из своих бюджетов 10,5 млн рублей. Фото: из открытых источников

В Томске из Улан-Удэ впервые можно будет добраться на самолете без пересадок. Для этого росавиация включила новый авиарейс в перечень субсидируемых маршрутов на 2021 год. Потенциальный пассажиропоток на авианаправлении оценивается в 8000 человек, - сообщает во вторник администрация региона.

Уточняется, что включение маршрута Томск – Улан-Удэ в перечень субсидируемых маршрутов стало возможным благодаря решениям губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главы Республики Бурятия Алексея Цыденова о софинансировании маршрута из региональных бюджетов. На эти цели Томская область и Республика Бурятия выделили из своих бюджетов по 10,5 млн рублей. При этом субсидия из федерального бюджета составит более 37 млн рублей.

Сообщается, что авиарейсы один раз в неделю будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах «Суперджет-100» (SSJ-100) на 100 кресел экономического класса по доступным тарифам 8055 рублей. Потенциальный пассажиропоток на авианаправлении оценивается в 8000 человек.

Благодаря новому авиарейсу студенты из Улан-Удэ смогут быстрее добираться до дома из Томска.