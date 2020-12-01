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Томскому бизнесу: в России продлен мораторий на плановые проверки субъектов МСП

Это позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Освобождение малых предприятий от плановых проверок доказало свою эффективность.

Освобождение малых предприятий от плановых проверок доказало свою эффективность.

Фото: из открытых источников

Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса в России продлевается до конца 2021 года. Такое постановление подписал 30 ноября председатель правительства Михаил Мишустин. «В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача – продолжить их поддержку», – заявил премьер-министр в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

Решение не распространяется на компании, чья деятельность сопряжена с рисками причинения вреда окружающей среде или здоровью людей, сообщается на официальном сайте government.ru.

Напомним, что по итогам первого моратория, действовавшего в период с 2016-го по 2018 год, от плановых проверок освободили более 500 тыс. малых предприятий. Эта мера доказала свою эффективность и впоследствии была продлена еще на два года.

В документе содержится еще несколько положений, направленных на снижение административной нагрузки. Так, контролирующий орган может заменить многодневную выездную проверку коротким инспекционным визитом. Одновременно с этим закреплена возможность вести надзор в дистанционном формате (с помощью аудио- и видеосвязи). Эти послабления коснутся как небольших, так и более крупных субъектов МСП.

Ожидается, что принятый документ позволит ускорить восстановление бизнеса, а также сократит количество личных контактов между контролерами и предпринимателями, что немаловажно в условиях пандемии.

Отметим, что малый и средний бизнес оказался тем сектором экономики, который в большей степени пострадал от распространения COVID-19. Сокращение административного давления стало одной из мер помощи предпринимателям. С началом пандемии правительство не только отменило плановые проверки субъектов МСП, но и ограничило внеплановые. По данным Минэкономразвития РФ, за первое полугодие 2020 года количество проверок к аналогичному периоду 2019-го снизилось на 45,7% – с 612 до 332 тысяч.