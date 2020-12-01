Коронавирус унес жизни еще шести жителей Томской области

Шесть человек скончались от COVID-19 в Томской области за минувшие сутки. Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 декабря, стало известно о смерти еще шести жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 171 человека.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганнной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 18 461 случай заболевания COVID-19, 13 669 выздоровевших, 171 умерших.