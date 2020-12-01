Коронавирус в Томске: +198 новых случаев заражения

Коронавирус не отступает: за минувшие сутки в Томской области выявлено 198 заболевших. Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 декабря, в Томской области выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 18 641 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 26 402 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 569 пациентов скончались, 24 763 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 322 056 человек, 40 464 скончались, 1 803 467 выздоровели.