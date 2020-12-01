«Особая мода»: в Томском ТЮЗе состоится шоу-показ проекта в рамках Декады инвалидов

Всего в Томской области для людей с ограничениями по здоровью пройдет более 200 онлайн-мероприятий. Фото: из открытых источников

В среду, 2 декабря, в 17 часов в Томском театре юного зрителя пройдет шоу-показ проекта «Особая мода». Конкурс проводится в Декаду инвалидов, сообщается пресс-служба администрации Томской области.

– В этом году количество приглашенных для просмотра представления в зале театра ограничено, но впервые будет организована его онлайн-трансляция. Коллекции представят томские дизайнеры и их коллеги из других регионов, в том числе из Москвы, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что конкурс состоится уже в 10-й раз, но организаторы перенесли празднование юбилея на 2021 год.

Всего в Томской области в рамках Декады инвалидов с 1 по 10 декабря пройдет более 200 просветительских, культурных, обучающих онлайн-мероприятий. Они состоятся для людей с ограничениями по здоровью.

Добавляется, что в Томской области проживает 69 730 человек, имеющих инвалидность. Из них 32 555 – женщины, 30 604 – мужчины, 6 571 – дети.