В Октябрьском районе Томска в 2021 году отремонтируют 30 фасадов зданий

За шесть лет в Томске отремонтировали уже больше тысячи фасадов домов. Фото: из открытых источников

В рамках муниципальной программы «Наш Томск» определены фасады домов, которые будут отремонтированы в первую очередь – это здания, находящиеся на «красных линиях» улиц центральных и отдаленных районов Томска; в 2021 году в Октябрьском районе запланировано к ремонту не менее 30 фасадов домов, сообщает городская мэрия.

Это, в частности, здания по адресам ул. Пушкина, 19, Яковлева, 5, Партизанская, 16, Пушкина, 69, 65, Северный городок, 6, 3, пл. Соляная, 4, Кривая, 33, Транспортная, 13, ул. Рабочая, 50, 52, 54, Иркутский тракт, 173 и др.

– В 2021 году у нас продолжится благоустройство облика домов в исторической части района «Белое озеро». Здесь в текущем году на средства нацпроекта был выполнен ремонт дорог, а за счет собственников зданий проведен ремонт фасадов пяти домов по пл.Соляная,1,6/2,9,11. В 2021 году здесь будет организован ремонт фасадов еще как минимум пяти зданий, – прокомментировал глава администрации Октябрьского района Томска Сергей Лозовский.

Всего за 2020-й год на этой территории отремонтировали 53 фасада жилых домов, административных зданий, хозяйственных корпусов, магазинов и кафе. Среди них был выполнен как капитальный, так и косметический ремонт.

Отмечается также, что плановая работа по восстановлению облика фасадов домов проводится в районах Томска уже более шести лет. За это время было отремонтировано более тысячи зданий.