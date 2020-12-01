Гордума: муниципальный бюджет Томска на 2021 год принят с дефицитом более 870 млн рублей

Депутаты: доходную часть бюджета на 2021 год удалось увеличить на 415 млн рублей. Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 декабря, на 3-м собрании VII созыва депутаты Думы Томска приняли бюджет города на 2021 год. Доходы муниципальной казны утверждены в сумме более 16,66 млрд руб., расходы – в размере 17,53 млрд. Дефицит бюджета составит 874 млн руб. Отметим, что на 2019-й и 2020 годы бюджет Томска также формировался с предельным дефицитом, но в размере 700 млн руб.

Как сообщил председатель гордумы Чингис Акатаев, в ходе работы согласительной комиссии удалось увеличить доходную часть бюджета на 415 млн руб., что позволило закрыть наиболее острые проблемы, обозначенные депутатами.

Так, в документе запланировано 40 млн руб. на ремонт и содержание дорог 3-й категории (по 10 млн на каждый район). Более 7 млн руб. пойдет на приобретение и установку остановочных комплексов. Немногим менее 40 млн руб. будет направлено на капремонт детских садов и школ. «Конечно, это не решит проблему полностью, но позволит «подтянуть» ситуацию там, где речь идет уже о возможном закрытии зданий», – отметил спикер.

На 20,9 млн руб. увеличены средства на сохранение исторического наследия Томска (в том числе, завершение ремонта дома по пр. Ленина, 56). В 2021 году в городе начнется ремонт трамвайных путей по пр. Комсомольский: это двухлетний проект с финансированием по 41,2 млн ежегодно. На расселение аварийного жилья будут направлены дополнительно 116 млн руб.

Решатся и некоторые из застарелых проблем присоединенных территорий. В частности, запланировано выделение 23,5 млн руб. на присоединение к системе водоснабжения пос. Спутник. Еще один инфраструктурный проект – начало работ по газификации мкр. Степановка, на который предполагается выделить 20,1 млн. Кроме того, дополнительное финансирование в 10 млн руб. получит проект городской Думы по строительству спортплощадок «От томского двора – до олимпийского пьедестала»; больше средств в казне заложено на поддержку ТОСов.

– Увеличить финансирование значимых для томичей вопросов получилось и за счет перераспределения средств. Больше всего «досталось» строкам на освещение деятельности муниципальной власти в СМИ, – заявил Акатаев. – Если по Думе споров практически не было, то с администрацией города пришлось повоевать.