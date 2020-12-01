Разговоры по таксофону в Томской области стали популярнее в период пандемии

В отдаленных селах и деревнях таксофон зачастую остается самым доступным средством связи. Фото: из открытых источников

За январь-октябрь 2020 года общий трафик телефонных соединений с таксофонов по стране в целом и по Сибири в частности вырос в 2,6 раза. Эта услуга стала более популярной и в районах Томской области, сообщает пресс-служба МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

По данным компании, всего на территории региона действует более 590 таксофонов, многофункциональных устройств, информационных киосков и т. п. Их общий трафик в октябре 2019 года составлял 51,59 тыс. минут; за аналогичный период 2020-го этот показатель вырос более чем в 3,6 раза.

В Сибири таких аппаратов насчитывается около 12 370. Больше всего их установлено в Алтайском крае (1 925), меньше всего – в Республике Тыва (137) и Республике Алтай (276). В Новосибирской области функционирует 1 555 таксофонов.

Активнее всего услугами таксофона в нынешнем году пользовались жители Республики Хакасия, где количество звонков по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось в 4,8 раза. В Новосибирской области общий трафик телефонных соединений вырос более чем в два раза.

– Таксофоны в Сибири используются не только для общения, но и выполняют важную социальную задачу. Во многих отдаленных селах и деревнях именно они до сих пор остаются единственным доступным средством связи, – говорится в сообщении. – С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и просто заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать местоположение таких людей и оказать помощь в случае необходимости будет значительно проще.

Напомним, что с 1 ноября 2019 года все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера российских операторов стали бесплатными. В 2020-м на увеличение количества и общей продолжительности разговоров с таксофонов повлияла, в том числе, пандемия COVID-19. В частности, больше стало звонков в экстренные оперативные службы.