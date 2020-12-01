Пойман за руку: в Томске директор предприятия отправил контрабандой в Китай 28 вагонов леса

Директор из Томска хотел всех обхитрить, но попался с поличным Фото: из открытых источников

Служба Кемеровской таможни по Томской области возбудила уголовное дело в отношении директора организации, зарегистрированной в городе Томске, по факту контрабанды леса на сумму более 15 миллионов рублей, сообщает сайт Сибирского таможенного управления.

Незаконная продажа лесоматериалов в Китай осуществлялась на основании подложных дополнительных соглашений к внешнеэномическому контракту, который был заключен злоумышленником три года назад с монгольской фирмой и на момент декларирования прекратил действие.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что таким образом директор организации в период с 2017 по 2018 годы отправил на территорию Китая лесоматериалов общим объемом более 2,5 тысяч кубических метров (28 железнодорожных вагонов).

Рыночная стоимость незаконным способом вывезенного леса составила более 15 миллионов рублей. Ответственность за данное преступление предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере).

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.