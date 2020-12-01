«Абилимпикс-2020»: специалист IT-отрасли и спортсменка из Томска взяла «серебро» турнира

Молодой профессионал и спортсменка из Томска стала второй на национальном турнире Фото: из открытых источников

В Москве подведены итоги VI Национального турнира «Абилимпикс-2020». Он проводится параллельно с чемпионатом рабочих профессий WorldSkills и является конкурсом молодых профессионалов для лиц с инвалидностью, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

На национальном уровне «Абилимпикса» выступали победители регионального этапа. В компетенции «Дизайн персонажей/анимация» серебряную медаль завоевала томичка Софья Клепцына, учащаяся детско-юношеской спортивной школы УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева.

Софья – успешная спортсменка, в составе спортивной сборной Томской области выступает на соревнованиях по бочча. Кроме спортивных результатов, девушка – начинающий специалист IT-отрасли. По словам Софьи, добиваться успехов в профессии ей помогает спортивный характер и нацеленность на победу.

Кроме Софьи Клепцыной, на чемпионате «Абилимпикс» успешно выступили томичи Данил Щедров (3-е место в номинации «Ремонт обуви») и Елена Аникина – 2-е место в номинации «Швея».