Требуется помощь очевидцев: на улице Сибирской в Томске столкнулись два автомобиля

Полиция ищет свидетелей аварии на ул. Сибирской в Томске Фото: из открытых источников

30 ноября около 14 часов 20 минут на улице Сибирской, 83, произошло столкновение двух транспортных средств, сообщает сайт УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 70-летний мужчина-водитель автомобиля Lada Granta при выезде с прилегающей территории на улицу Сибирскую не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW X5.

С травмами водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.