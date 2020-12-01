Более 150 млн рублей будет потрачено в Томске на благоустройство общественных пространств в следующем году

Жизнь в Томске идет своим чередом Фото: из открытых источников

Завершение национальных проектов, строительство ледовых городков, профилактика коронавируса – эти и другие темы обсуждались на аппаратном совещании, которое провел и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, сообщает сайт администрации областного центра.

Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус доложил о завершении работ на всех общественных пространствах, за исключением Лагерного сада, где подрядчику осталось установить ограждение и покрыть террасной доской несколько рядов ступеней на новой трибуне. Эти работы будут закончены в течение нескольких дней. Подрядчики, которые выполняли благоустройство на ул. Вершина, Усова и в Михайловской роще, устраняют выявленные замечания. Параллельно с этим завершается проверка документов технадзором.

В следующем году Томск, по предварительным данным, получит на благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда» финансирование в размере 144,8 млн рублей. Софинансирование муниципалитета составит 5%.

С учетом этого будет скорректирован перечень общественных пространств, где запланированы работы. Благоустройство затронет 11 территорий, в том числе, продолжится в Лагерном саду (2 очереди), в Михайловской роще (2 очереди), на ул. Вершинина, а также затронет ряд других пространств.

В декабре также состоятся торги по определению подрядчиков для выполнения в 2021 году в Томске ремонтных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также будут объявлены аукционы по закупке квартир для расселения аварийного жилья по этапу 2020 года.

Ранее сообщалось, что в этом году для выполнения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется расселить 234 квартиры из аварийного фонда площадью 8,3 тыс. кв.м, в которых проживают 554 человека.

С начала года для расселения жителей аварийных домов было приобретено 98 квартир на первичном рынке жилья для предоставления гражданам по договорам социального найма, а также выплачено возмещение собственникам 116 квартир.

Главы районов доложили о работе по зимнему содержанию территорий и строительстве ледовых городков.

На площади Новособорной продолжается монтаж самой большой в городе 24-метровой искусственной елки и монтируются детские элементы ледового городка. На Белом озере также начаты работы по формированию катка на глади природного водоема.

Михаил Ратнер поручил районам продолжать ежедневный контроль за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания томичей.