«Мы вместе»: добровольцы в Томске помогают пенсионерам в необходимых повседневных делах

Раньше такое движение уже было, тогда волонтеры назывались "тимуровцы" Фото: из открытых источников

В рамках волонтерского проекта «Мы вместе» томские добровольцы помогают купить необходимые продукты и лекарства и доставляют их до двери людям, находящимся на самоизоляции. Также волонтеры по заявкам от пенсионеров и инвалидов помогают вынести мусор, выгулять домашних животных и помочь в оплате коммунальных услуг, сообщает сайт мэрии Томска. Всего с начала октября добровольцами выполнено 1122 заявки.

Администрация Томска предоставила бесплатный проезд для членов штаба «Мы вместе» на муниципальном электрическом транспорте, а также выделила служебный автомобиль. Штабу помогают и несколько автоволонтеров на личном транспорте.

В штабе принимают участие студенты вузов, трудовая молодежь, старшеклассники и учащиеся системы профессионального образования.

– В это непростое время мы обязаны оказать помощь самым незащищенным слоям населения. Хочется поблагодарить нашу отзывчивую молодежь, волонтеров, которые не остались в стороне и приходят на помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, тем, кто оказался в «группе риска», помогают доставить продукты и лекарства людям, находящимся на самоизоляции, – сказал заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

Напоминаем, что согласно распоряжению администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра с 9 октября на территории региона ужесточаются требования масочного режима: томские организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели обязаны требовать от граждан при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.