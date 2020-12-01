Два студента техникума из Томска пытались снабдить земляков «на зоне» в Асино наркотиками

"Заботливые" студенты техникума могут получить за свою "отзывчивость" реальные сроки. Фото: УФСИН по Томской области Фото: из открытых источников

Оперативные сотрудники ИК-2 УФСИН России по Томской области задержали двух студентов томского техникума. 19- и 20-летний уроженцы Тывы приехали на такси из Томска в Асино, чтобы перебросить для осужденных земляков, отбывающих наказание в колонии строгого режима, наркотики, тщательно упакованные в 43 свертка. Попытка оказалась неудачной, сообщает сайт ведомства.

Исследование ЭКЦ регионального УМВД показало, что в целлофановых упаковках, найденных у обоих учащихся, был гашиш общей массой 182 грамма. Материалы проверки и заключение экспертов переданы в асиновский отдел полиции.

За попытку организации доставки наркотических веществ правонарушителям грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 228 УК РФ. Меру наказания определит суд.