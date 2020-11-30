Да будет свет: администрация Томска установит уличное освещение в Просторном и Лоскутово

Окончательный перечень объектов наружного освещения станет известен после утверждения городского и областного бюджетов. Фото: из открытых источников

Специалисты городского департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжают формировать планы по установке уличного освещения в следующем году. При этом учитываются пожелания томичей, сообщает мэрия Томска.

– Предварительно в перечень уже включены участки ул. Григорьева и Междугородней в мкр. Спичфабрика, мкр. 2-й Академический, сегодня обсуждаются возможности монтажа опор и светильников в пос. Просторный, Лоскутово, Кузовлево, на участке ул. Красноармейской в направлении от ул. Сибирской. Окончательный перечень объектов наружного освещения станет известен после утверждения городского и областного бюджетов, – приводятся слова и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.

Добавляется, что как только планы будут оформлены, специалисты оценят техническую возможность монтажа электроосвещения и определят объемы работы по каждой территории.

Сегодня продолжается ремонт распределительного пункта в мкр. Каштак по ул. 79-ой Гвардейской Дивизии, 21/3. В прошлом году энергетики привели в нормативное состояние распредпункты по ул. Профсоюзной и 79-ой Гвардейской Дивизии.

Как сообщает мэрия Томска, в 2020-м году наружное освещение было модернизировано в подходах к нескольким детским садам и школам. Также были освещены участки ул. Ленина (деревня Лоскутово), пер. Фруктовый, улиц в поселке Озерки и др.