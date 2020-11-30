Томские студенты-волонтеры получат выплаты за работу с коронавирусными больными

Студенты-медики получат дополнительные выплаты за работу в ковид-госпиталях. Фото: из открытых источников

В пятницу, 27 ноября, состоялось онлайн-совещание с вице-премьером российского правительства по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой. На нем члены правительства и главы регионов говорили о дополнительных мерах в борьбе с COVID-19; один из вопросов – выплаты студентам, которые привлечены к оказанию медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Отмечается, что по 7 тысяч получат студенты медицинских колледжей и по 10 тысяч – учащиеся медицинских вузов. При этом деньги для студентов федеральных учреждений будут идти из федерального бюджета, а для учащихся областных колледжей – из бюджета региона.

Добавляется также, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин приветствовал такое решение правительства и уже дал команду выделить средства из областного бюджета на эти цели.

Напомним, что ранее Минздрав РФ решил привлекать для работы в респираторных госпиталях, поликлиниках, колл-центрах студентов медицинских университетов и колледжей.