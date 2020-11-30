Губернатор: в Томской области за цифровую трансформацию ответит Людмила Огородова

В Томской области ответственной за цифровизацию региона назначена Людмила Огородова. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести цифровую трансформацию в регионе, заместителю губернатора по научно-образовательному комплексу Людмиле Огородовой, - сообщает в понедельник пресс-служба обладминистрации региона.

Согласно официальной информации, теперь Людмила Огородова будет курировать процесс перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, а также организовывать работу иных органов государственной власти, которые отвечают за это направление.

«Томская область один из регионов-лидеров в стране в сфере информатизации и цифровизации государственных и муниципальных услуг. Однако, чтобы отвечать требованиям времени, эта работа должна быть ускорена» – говорит губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам губернатора, в регионе появятся ответственные за цифровую трансформацию в каждом департаменте и органе местного самоуправления. Им предстоит «оцифровать», то есть сделать удобными для людей все социальные учреждения.

Уточняется, что по всей стране направление цифровой трансформации координирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.