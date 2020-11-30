Департамент по инновациям и предпринимательству Томской области возглавил Александр Федченко

Федченко имеет работы в бизнесе, а также в администрации Томской области. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил нового начальника департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности – им стал Александр Федченко, сообщает портал администрации региона.

– Александр Федченко имеет как опыт административной работы, так и опыт работы в бизнесе. Рассчитываю, это поможет ему говорить с предпринимателями на одном языке и успешно решать поставленные задачи, – приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Добавляется, что Александр Сергеевич Федченко родился в 1984 году в Томске. В 2006-м окончил ТГУ по направлению «государственное и муниципальное управление». С 2006 по 2009 год работал в департаменте по работе с муниципальными образованиями администрации Томской области, а также помощником заместителя губернатора. С 2012-го – в департаменте инвестиций, возглавлял его до 2018-го года. Последнее время трудился в коммерческих структурах.