Томску не хватает денег: гордума просит в разы увеличить субсидию областному центру

Городские депутаты направили письма на имя губернатора и спикера областной Думы. Фото: из открытых источников

Спикер уточнил, что ранее сумма, выделяемая на исполнение функций областного центра, была равна 2% от расходной части бюджета города. Сейчас она составляет 58,3 млн руб.: такая цифра заложена в проекте муниципального бюджета на 2021-2023 годы. «Смехотворная сумма, на мой взгляд», – заявил по этому поводу Акатаев.

Городские депутаты направили письма на имя губернатора Томской области Сергея Жвачкина и спикера областной Думы Оксаны Козловской. Прежде всего, они просят «определить смысловое содержание областного центра, чтобы не было свободных волеизъявлений – отказать или нет». Что касается суммы, Чингис Акатаев сказал: «С учетом тех важнейших направлений, которые мы видим перед собой в жизни города, мы дополнительно просим у области 580 млн руб. ежегодно».

Как сообщалось ранее, по итогам согласительной комиссии скорректированный проект бюджета Томска на 2021 год принят со следующими параметрами: доходы составят 16,519 млрд руб., расходы – 17,393 млрд. При этом дефицит достигнет 874,5 млн руб., а это 11,9% от объема собственных доходов городской казны.