244 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В Томске за минувшие сутки 244 человека выздоровели от новой коронавирусной инфекции. Фото: Из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 244 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 13 441 человек, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

— Среди новых заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 63-х человек, у 124-х признаки ОРВИ, у шести пневмония, — также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 28,7% мест. В обсерваторах под Томском находятся 43 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,98.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 193 новых случаев заболевания. Всего в регионе за все время пандемии установлены 18 443 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 13 441, и 165 умерших.