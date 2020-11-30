В Томской области почти 10 тысяч студентов примут участие в олимпиаде «Я — профессионал»

Самыми популярными направлениями среди студентов Томска стали «Лечебное дело и педиатрия», «Биология», «Экология», «Психология» и «Математика». Фото: из открытых источников

Более 9,5 тысячи студентов вузов Томской области подали заявки на участие в четвертом сезоне олимпиады «Я — профессионал». В целом по стране поступило 576 тысяч заявок от российских студентов, — пишут на официальном сайте администрации области.

Сообщается, что регион вошел в двадцатку лидеров по числу регистраций в одном из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В целом об участии в четвертом сезоне олимпиады «Я — профессионал» заявили 576 тысяч российских студентов. Так, студенческая олимпиада по числу регистраций превзошла прошлогодний результат. Регистрация на мероприятие продолжалась 48 дней — с 8 октября по 24 ноября.

«За это время студенты подали 576 012 заявок на участие в проекте. В этом сезоне мы не смогли приехать в вузы, поэтому нам пришлось прийти к студентам онлайн и повоевать за их внимание с TikTok-блогерами, сериалами и даже с университетскими занятиями, которые тоже стали дистанционными. В итоге по числу уникальных регистраций мы превзошли прошлогодний результат», — рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Она уточнила, что студенты вузов Томской области подали 9 651 заявку на участие в олимпиаде. Самыми популярными направлениями стали «Лечебное дело и педиатрия» (569 заявок), «Биология» (393), «Экология» (366), «Психология» (349) и «Математика» (341).

В топ-5 томских вузов по числу регистраций на олимпиаду вошли ТГУ (3 393 заявки), ТПУ (3 316), СибГМУ (1 780), ТУСУР (651) и ТГПУ (301).

В 2020–2021 учебном году олимпиада «Я — профессионал» состоится в четвертый раз и пройдет по 72 соревновательным направлениям. Напомним, что отборочный онлайн-этап олимпиады стартовал 27 ноября и продлится до 13 декабря включительно. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап.

Уточняется, что победители олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и смогут пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус — премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.