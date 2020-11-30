Томская область вошла в число участников государственной строительной программы «Стимул»

Средства Федерации будут использованы для возведения инфраструктуры в новостройках. Фото: из открытых источников

По данным Минстроя, в 2021-2023 годах на стимулирование строительства жилья в регионах из федерального бюджета планируется направить 87,9 млрд руб. Эти средства будут использованы для возведения инженерной и другой инфраструктуры для новостроек. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, помимо ускорения стройки, девелоперы получат возможность сдерживать рост цен на жилье.

Заявки на участие в программе «Стимул» подали 78 регионов, на 2021 год одобрено 68 из них. Напомним, что в ноябре Министерство строительства и ЖКХ России одобрило заявку Томской области на строительство улицы Тояновской в микрорайоне Южные Ворота (поселок Зональная Станция Томского района).

Средства в размере 127,9 млн руб. будут выделены в рамках проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Областные власти рассчитывают, что новая улица повысит транспортную доступность пригородного мегарайона даст возможность развивать там жилищное строительство.