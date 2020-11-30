Томичи контактные с больными COVID-19 получат электронные больничные дистанционно

Томичи, контактные с COVID-19 и бессимптомные заболевшие могут оформить больничные дистанционно. Фото: из открытых источников

В Томске начали дистанционно оформлять электронные больничные для контактных с заболевшими COVID-19 и бессимптомных больных с положительным ПЦР-тестом. Новый алгоритм работы прошел тестовый режим и внедрен в работу, - пишет пресс-служба администрации региона.

По информации из сообщения, сотрудник центра удаленного мониторинга может оформить больничный бессимптомному больному или контактному с COVID-19, при наличии положительного ПЦР-теста в медицинской информационной системе. Специалист центра, выписывает больничный лист пациенту, сверяя информацию с данными, поступившими из управления Роспотребнадзора по Томской области. Центр удаленного мониторинга организован на базе томской станции скорой медицинской помощи.

Уточняется, что новый алгоритм работы с больничными прошел тестовый режим и внедрен в работу в Томской области. Врачи уже открыли 361 листок нетрудоспособности, 191 из них уже закрыт.

Также сообщается, что ускорить передачу сведений о себе в Роспотребнадзор о заболевшем или о контактном с больным можно самостоятельно через сайт регионального центра медицинской и фармацевтической информации, заполнив необходимые сведения через онлайн-сервис для получивших положительный тест на COVID-19 или для контактных лиц.

Заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Наталия Метелева пояснила, что после завершения периода карантина специалист центра удаленного мониторинга созванивается с пациентом по телефону. Если состояние «контактного» человека, находящегося на дистанционном больничном, не ухудшилось и ему не потребовался врач, то больничный будет закрыт без визита врача из поликлиники. Для закрытия больничного листа необходимо также наличие отрицательного контрольного ПЦР-теста»

Она добавила, что при появлении признаков заболевания к моменту контрольного звонка решение о закрытии больничного принимается врач после очного осмотра. Для проведения осмотра данные о пациенте передаются в поликлинику по месту фактического пребывания.