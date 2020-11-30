В Томске девушка на автомобиле Ford Focus не уступила дорогу и попала в аварию

В результате аварии девушка попала в больницу Фото: из открытых источников

28 ноября около 17 часов 30 минут на улице Большой Подгорной, 71, произошло столкновение автомобилей Ford Focus и Volkswagen Passat, сообщает сайт УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, 21-летняя девушка-водитель автомобиля Ford Focus, при выезде с второстепенной дороги на улицу Большую Подгорную, не выполнила требования дорожного знака «Уступите дорогу».

С травмами девушка-водитель автомобиля Ford Focus доставлена в медицинское учреждение.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.