В Томской области промышленники презентовали свою продукцию районным администрациям

Томские промышленники предложили свой товар муниципалитетам региона Фото: из открытых источников

В семинаре-презентации «Возможности использования продукции томских предприятий для муниципальных нужд» по видеоконференцсвязи приняли участие представители 12-ти промышленных предприятий и всех 20-ти муниципальных образований Томской области, сообщает портал администрации региона.

– Многие томские предприятия сегодня выпускают импортозамещающую продукцию мирового уровня. Они успешно сотрудничают с крупными вертикально-интегрированными компаниями, с руководством которых губернатор Сергей Жвачкин подписал дорожные карты. Такую работу нужно организовать и муниципальным образованиям Томской области, – отметил, открывая семинар, заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Он подчеркнул, что томская промышленность стабилизирует деятельность после снижения деловой активности на фоне ограничений из-за пандемии. Спада производства удалось избежать. За 10 месяцев 2020 года индекс промышленного производства по обрабатывающим видам экономической деятельности увеличился на 8,1 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года при плане в 2,5 %.

Промышленники рассказали о своей продукции, которая отличается качеством, приемлемой ценой и территориальным преимуществом. Первое в Томской области предприятие по выпуску медицинских масок ООО «Защита», созданное в этом году, представило свою продукцию, которая уже пользуется спросом и в других регионах, и в ближнем зарубежье.

Сотрудники «НПО «НИКОР» показали муниципалам медицинское оборудование и рециркулятор бактерицидный «КВАНТ 50-К», рассказав о его преимуществах по обеззараживанию воздуха в помещениях.

Также свою продукцию презентовали ООО «Томский завод резиновой обуви», ООО «Универсальные терминал системы», ООО «Томские мебельные фасады», ООО «Томский инструментальный завод», АО «Манотомь» и ООО «Томский кабельный завод». Энергосберегающие технологии в освещении улиц, офисов представил представитель АО «НИИПП», а специалист АО «ТомскЭнергосбыт» рассказал о применении технологий сбережения энергии в муниципальных образованиях.

Компания «Полипластик ЗапСиб» представила трубную продукцию, которая производится в Омске. На сегодняшний день большинство трубной продукции, закупаемой предприятиями региона, производится и доставляется из Санкт-Петербурга, что существенно увеличивает ее стоимость.

Заместитель начальника департамента государственного заказа Томской области Маргарита Сизухина ознакомила участников семинара с особенностями закупок российского производства в рамках действующего законодательства.