Единый телефонный номер 122 по коронавирусу заработал в Томской области

Томский губернатор лично проверил работу телефонной линии по номеру 122. Фото: government.ru Фото: из открытых источников

В регионах России вводится единый телефонный номер, по которому жители страны при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. Об этом 27 ноября сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

– Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы, – сказал он, добавив, что сейчас уже 27 субъектов РФ активно подключились к этой работе.

В пятницу состоялось совещание с регионами о ходе выполнения поручений президента в рамках борьбы с COVID-19 под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, в частности, сообщил (цитата из стенограммы с сайта Правительства РФ):

– Вопрос, который касается сокращения времени телефонных дозвонов, – это действительно проблема в Томске, в стране. И не только в нашей стране. У меня знакомые в Мюнхене заболели – к ним полторы недели ехал врач. Для решения этой проблемы мы увеличили количество линий, у нас на одну поликлинику сегодня до 300 линий. Увеличили количество операторов… По единому номеру 122 – просто замечательно. Сейчас появился единый центр, и это очень своевременно. Конечно, важно собрать все звонки в единое целое и сделать маршрутизацию. Я буквально за пять минут до того, как идти сюда, специально набрал в Томске 122 – в течение минуты ответили. Конечно, придется добирать операторов, эта система еще требует доработки. Но это очень важно, и это решает главный вопрос. Потому что люди, мягко говоря, очень недовольны, что долго не могут дозвониться.

Как выяснилось, при наборе номера 122 в Томске включается телефон Центра медицинской и фармацевтической информации департамента здравоохранения региона. В режиме автодозвона предлагается получить информацию по вопросам новой коронавирусной инфекции, правилах самоизоляции, ограничительных мерах, действующих в регионе, оставить информацию оператору о контактных лицах с заболевшими COVID-19 для передачи в Роспотребнадзор и т. д.

Напомним, что для пациентов с коронавирусом в регионе работает единая горячая линия с номером 777-200.