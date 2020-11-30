Таксист в Томске попался на старую уловку мошенников и лишился 11 тысяч рублей

Слово "полиция" на таксистов действует магически... Фото: из открытых источников

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска обратился житель областного центра, работающий водителем такси, сообщает сайт регионального управления полиции.

Потерпевший рассказал, что ему поступил заказ с просьбой доставить продукты в структурное подразделение регионального УМВД. Злоумышленники также убедили мужчину внести 9 000 рублей на указанный ими номер, условившись, что деньги будут возвращены в полном объеме при доставке продуктов. Томич выполнил все указания злоумышленников, в результате лишился 11 000 рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными. Мошенники умело вводят граждан в заблуждение, предлагая «легкие» способы заработков, «выгодные» кредиты и неожиданные выигрыши. При этом, используя психологические приемы, не давая время на раздумья, убеждают свою жертву, что для получения большой выгоды нужно всего лишь перевести небольшую комиссию или заплатить символический взнос. При этом зачастую, для большей убедительности, злоумышленники в разговоре с потенциальной жертвой выступают от имени различных ведомств.

УМВД России по Томской области обращается к гражданам: никогда не совершайте действия, связанные с денежными расходами с вашей стороны в пользу незнакомых или малознакомых людей и не переводите деньги на сотовый телефон или банковскую карту незнакомцам, какими бы причинами они ни объясняли сложившуюся необходимость.