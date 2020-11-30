Опять поражение: «Томь» на выезде уступила ФК «Динамо-Брянск» со счетом 0:1

Футбольная команда "Томь" редко балует победами своих земляков Фото: из открытых источников

29 ноября в рамках двадцать четвертого тура Олимп-Первенства России 2020–2021 команда «Томь» в Брянске встречалась с местным «Динамо». Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0. Встреча проходила без присутствия зрителей. Напомним, в прошлом матче «Томь» проиграла «Иртышу» из Омска со счетом с таким же счетом.

На 20-й минуте гол в ворота сибиряков забил Валерий Сорокин. Томичам не удалось сравнять счет.

Игра началась с получасовой задержкой из-за снегопада. Игроки почтили минутой молчания память легендарного футболиста Диего Марадоны, скончавшегося на 61-м году жизни 25 ноября.

Таким образом, в активе томичей осталось 17 очков, команда находится на предпоследнем месте таблицы.

Следующий матч томская команда проведет 5 декабря в Нижнекамске с «Нефтехимиком».