«Сидите дома»: в Томске заработала система оповещения контактных с больными COVID-19

В Томске заработало автоматическое оповещение людей, контактных с больными коронавирусом Фото: из открытых источников

Жители Томска, которых эпидемиологи Роспотребнадзора определили как контактных с заболевшими COVID-19, начали получать об этом автоматические телефонные сообщения, - сообщает пресс-служба обладминистрации. Уточняется, что Томичам, которых эпидемиологи управления Роспотребнадзора по Томской области определили как контактных с заболевшими COVID-19, автоматически звонит роботизированная система. Во время звонка бот по телефону сообщает человеку о дате, с которой он зафиксирован как контактный и о номере предписания Роспотребнадзора, в соответствии с которым он обязан соблюдать режим самоизоляции. Если человеку на период карантина требуется оформить больничный, в конце сообщения робот предлагает «нажать кнопку» для связи с оператором. Оператор Центра удаленного мониторинга может ответить не сразу и перезвонит позднее. Если после полученного сообщения останутся вопросы по эпидемиологическому расследованию (например, почему адресат включен в круг контактов), их можно задать в рабочие дни на горячую линию управления Роспотребнадзора по Томской области по телефону 8-800-350-4435.

По правилам соблюдения режима самоизоляции томичи могут получить консультацию по телефону 8(3822) 516-616 (круглосуточная горячая линия департамента здравоохранения Томской области).