261 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки

Еще 261 житель Томской области "победил" "корону". Фото: из открытых источников

В Томской области за минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 261 жителя. Общее число выздоровевших теперь составляет 13 197 человек, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

— Среди новых заболевших у 115-ти выявлены признаки ОРВИ, у 13-ти диагностирована пневмония, у 69-ти человек инфекция протекает бессимптомно, — также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,6 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 55 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,00.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.

Таким образом, за весь период в Томской области установлены 18 250 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 13 197, умерших 165. Ранее сообщалось, что сегодня в регионе было выявлено 197 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.