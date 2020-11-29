Коронавирус в Томске: + 197 новых случаев заражения

В Томске за сутки обнаружено 197 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 ноября, в Томской области выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 18 250 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 26 683 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 459 пациентов скончались, 21 987 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 269 316 человек, 39 527 скончались, 1 761 457 выздоровели.