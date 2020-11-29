Томскстат: в пандемию население области сократилось за счет миграционного оттока

В прошлом году миграция обеспечила небольшой прирост населения Томской области. Фото: из открытых источников

Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка в России и в мире оказала влияние на миграцию населения, констатирует Томскстат. С закрытием российских границ и ограничением передвижений между регионами уменьшилось число прибывших в регион и число выбывших из нее.

Так, за январь-сентябрь 2020 года в Томскую область прибыло 22 298 человек, выбыло – 27 070. За счет миграционного оттока численность населения сократилась на 4 772 человека. За аналогичный период 2019 года в область прибыло 30 884 человека, выбыло – 29 144, миграционный прирост составил 1 740 жителей.

За 9 месяцев текущего года в Томскую область прибыло из регионов России (межрегиональная миграция) 7 072 человека, из зарубежных стран – 4 509. Выехали в другие регионы России 10 713 человек, в зарубежные страны – 5 640 граждан. Внутри области (внутрирегиональная миграция) сменили место жительства 10 717 человек, сообщает статведомство.