В Томске спасли 20 человек в ночном пожаре на Пушкина

В ночь на 29 ноября в Томске загорелся жилой дом, 20 человек спасли, двое получили ожоги, один госпитализирован. Фото: ГУ МЧС России по Томской области . Фото: из открытых источников

В ночь на 29 ноября загорелся двухэтажный деревянный дом на ул. Пушкина в Томске. Пожарные вынесли из огня 20 человек. Двое мужчин получили ожоги различной степени, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.

Уточняется, что двухэтажный брусовый жилой дом на ул. Пушкина, 48/8 загорелся в ночь на 29 ноября в 3:53. Общая площадь пожара — 363 кв. метра. В 10 м от дома были расположены дощатые сараи и металлический гараж с автомобилем.

«На момент прибытия первого подразделения (4:00) горела крыша дома. Сараи и гараж были полностью охвачены огнем. Пожарные спасли 20 человек. В результате пожара обгорела одна стена дома, частично пострадала обрешетка крыши на площади 300 «квадратов». Сгорели сараи. Обгорели стены гаража, у автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие», — добавили в пресс-службе.

Пожар был локализован в 04:31, ликвидировали в 4:55. На месте работали 7 спецмашин и 27 спасателей.

В результате пожара пострадали два человека: 18-летний молодой человек госпитализирован в ОКБ с ожогами кистей рук и лица первой и второй степени. Мужчина 49 лет получил те же травмы, но отказался ехать в больницу.

В настоящий момент причина пожара устанавливается.