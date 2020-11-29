В Томской области, как и по всей стране, медики получат декабрьские выплаты досрочно

Накануне Нового года медицинским работникам заплатят за 25 рабочих дней декабря. Фото: из открытых источников

Декабрьские выплаты медицинские работники получат заранее, уже в следующем месяце. Об этом сообщила 27 ноября вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Она напомнила, что с 1 ноября 2020 года изменен порядок выплат медработникам. Теперь это специальные социальные выплаты, которые будут осуществляться Фондом социального страхования (ФСС) исходя из той информации, которую представляют медицинские организации. На это из федерального бюджета ФСС до конца текущего года выделено 26,1 млрд рублей.

– Как вы знаете, предыдущий месяц оплачивается в месяце следующем – на основании соответствующей отчетности, которая подается медорганизациями. Например, за ноябрь мы будем платить до 15 декабря. Но финансовый год заканчивается, и за декабрь мы должны были бы заплатить 15 января. С учетом того, что в январе достаточно большое количество выходных и праздничных дней, мы приняли решение (и соответствующие указания сейчас до вас будут доведены), что за 25 рабочих дней декабря мы должны будем заплатить медицинским работникам в 2020 году, – заявила Т. Голикова.

Она добавила также, что за те рабочие дни, которые останутся в декабре неоплаченными, выплата будет осуществлена уже в январе 2021 года.