Погода в Томске 29 ноября 2020: облачно без осадков

Сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Фото: из открытых источников

По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура днем будет -11 -13°С, а ночью градусники термометров опустятся до - 17 ... -19°С. На дорогах местами гололедица.

По Томской области также без осадков, ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью будет опускаться до -15…-20°С, местами -25°С. Температура днем -9…-14°С, местами до -19°С. Местами изморозь.