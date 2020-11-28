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Коронавирус Covid-19

243 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 12 936 человек
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Официальное число выздоровевших от коронавируса в регионе превысило количество заболевших

Официальное число выздоровевших от коронавируса в регионе превысило количество заболевших

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 243 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 12 936, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 116-ти признаки ОРВИ, у 24-х пневмония, у 55-ти человек инфекция протекает бессимптомно, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 27,6 % мест.

В обсерваторах под Томском находятся 55 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января 2021 года. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 500,3.