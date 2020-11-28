Коронавирус унес жизни еще 5 жителей Томской области

Количество умерших от коронавируса в Томской области увеличилось сразу на 5 человек Фото: из открытых источников

Сегодня, 28 ноября, стало известно о смерти еще 5 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 162 человек.

– Установлена смерть от коронавирусной инфекции пяти человек, входивших в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В частности, четверо страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением, у одного была диагностирована онкология, у большинства из них также был сахарный диабет. На фоне коронавирусной инфекции у пациентов развилась дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром и инфекционно-токсический шок, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 18 053 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 12 936.